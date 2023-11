Asllani: "Con la Juventus gara scudetto, pronto per essere titolare nell'Inter"

Ha appena raggiunto il suo sogno con l'Albania e punta a prendersi sempre più spazio nell'Inter. Parliamo di Kristjan Asllani, titolare assoluto della sua nazionale ed intenzionato a scalare le gerarchie pure in nerazzurro. "Lo scorso anno sapevo di essere il terzo nel ruolo di regista e di avere meno minuti - ha affermato l'ex Empoli nel corso di una intervista realizzata in esclusiva da Simone Togna -. Adesso invece sono pronto anche io. Ho ammirato chi mi stava davanti come Brozovic: ho studiato lui come Calhanoglu che mi sta aiutando tantissimo. Lo stesso dicasi per il club e Inzaghi: da loro sto ricevendo un grande supporto per la mia crescita. Quando sarò titolare? Non ci sono tempistiche, sto lavorando tantissimo, voglio ritagliarmi il mio spazio e avere più minuti con l'Inter".