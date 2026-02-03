Atalanta, Bakker torna a disposizione dopo più di sei mesi

03 Feb 2026 - 19:25

La novità dell'Atalanta in vista del quarto di finale di Coppa Italia giovedì sera a Bergamo contro la Juventus è Mitchel Bakker. L'esterno sinistro olandese è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, dopo un mese di sessioni integrate con l'Under 23 e la Primavera per recuperare il ritmo partita dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro il 24 luglio scorso in precampionato. Bakker, operato in artroscopia con sutura meniscale il 28 luglio successivo, ha anche giocato una partita con la Primavera, contro il Frosinone, e nella seconda squadra in serie C domenica col Benevento a Caravaggio. Il percorso di riatletizzazione è completato e il giocatore classe 2000, in prestito al Lille la scorsa stagione, può tornare tra i convocati. 

