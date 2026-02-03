Juventus, personalizzato per Yildiz. Si rivede Vlahovic

La Juventus prepara la gara contro l'Atalanta, giovedì sera i bianconeri saranno di scena a Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla Continassa il tecnico Luciano Spalletti studia la formazione per affrontare i bergamaschi, ma difficilmente verrà rischiato Kenan Yildiz: il turco, infatti, non si è allenato insieme al resto dei compagni e ha seguito un programma ad hoc dopo i leggeri fastidi muscolari accusati a Parma. Nessuno vuole forzare il suo rientro per evitare guai peggiori, lo staff medico lo valuterà quotidianamente per monitorare i suoi miglioramenti. Intanto, alla Continassa si è rivisto Dusan Vlahovic: il serbo ne avrà ancora per un mese abbondante, ma intanto prova a mettere nel mirino il suo rientro a totale disposizione in vista del rush finale della stagione.