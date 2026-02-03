A 28 anni l'ex Spezia Salva Ferrer dice basta: "Lo faccio per il mio bene, nessuna tristezza"

Lo ha fatto con un toccante messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram: "Se nel novembre del 2023 vi dissi che per lottare contro il cancro la paura non serviva a nulla, a febbraio del 2026 vi dico che non serve a nulla nemmeno che leggiate questo messaggio con pena o tristezza. Lo faccio per il mio bene, per la mia salute, perché non c’è nulla di più importante.

La mia anca ha detto basta. Già prima della chemioterapia soffrivo di alcuni fastidi, ma il trattamento ha indebolito ulteriormente la zona e ora ho bisogno di una protesi. A 28 anni e con tutta una vita davanti, non voglio che lo sport che mi ha reso così felice mi faccia soffrire ancora. Voglio ringraziare il CE Europa, di tutto cuore, per tutte le agevolazioni che mi ha concesso. Nonostante non abbia potuto difendere la maglia "escapulada", questo club sarà sempre importante per me. Grazie Martorell, CF Damm, Gimnastic, Spezia e Anorthosis per aver fatto parte di questo cammino. Inoltre, anche se appendo gli scarpini, non lascerò il calcio. Inizia una nuova tappa, con lo stesso entusiasmo di quando ero bambino".