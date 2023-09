Inter, Arnautovic sfida il Milan: "Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere"

VERSO IL DERBY

L'attaccante austriaco ha parlato in conferenza stampa nel ritiro dell'Austria in vista della sfida di martedì con la Svezia

© ansa Nel corso della conferenza stampa prima di Svezia-Austria, gara di qualificazione a Euro 2024 in programma martedì prossimo, Marko Arnautovic si è anche soffermato sul derby che attende la sua Inter alla ripresa del campionato sabato 16 settembre: "Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere". L'Inter ha raggiunto la finale di Champions League la scorsa stagione e guida la classifica della Serie A grazie a tre vittorie senza subire gol. "L’obiettivo è vincere titoli ogni anno - ha aggiunto l'attaccante dell'Inter come riportato dal Kronen Zeitung -. Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto".

Quattro giorni dopo l'attesissimo derby di campionato, l'Inter inizierà la fase a gironi di Champions League con la trasferta contro la Real Sociedad. I duelli con il Salisburgo sono in programma il 24 ottobre (in casa) e l'8 novembre (in trasferta), e per Arnautovic si tratta delle prime sfide ufficiali contro un club austriaco a livello professionistico. "Finora hanno sempre avuto paura di giocare contro i miei club - ha scherzato il bomber nerazzurro - Andrò là per vincere, non per dare abbracci".

