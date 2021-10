Argentina, problema muscolare per Lautaro: contro il Paraguay pronto Correa

INTER IN ANSIA

L'attaccante dell'Inter vorrebbe provarci fino all'ultimo ma il ct Scaloni è orientato a non rischiarlo e ad escluderlo

Niente Paraguay-Argentina per Lautaro Martinez: questa la notizia che arriva dal Sudamerica, l'attaccante dell'Inter avrebbe rimediato un problema muscolare e, nonostante voglia tentare fino all'ultimo di giocare, il ct albiceleste Scaloni sembra intenzionato a non rischiarlo e ad escluderlo dal match. Per un interista che si fa male, anche se la notizia deve essere ancora confermata dalla federcalcio argentina, un altro pronto a giocare: Joaquin Correa è candidato a partire titolare. Getty Images

La situazione è ancora da monitorare, soprattutto per quanto riguarda l'entità di questo "problema muscolare" riportato da Radio la Red: Lautaro si sarebbe fatto male nella rifinitura del match di qualificazione mondiale che si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì. Al suo posto in campo l'amico e compagno di squadra Correa, Lautaro - in caso di problema di minima entità - potrebbe rientrare lunedì contro l'Uruguay o venerdì prossimo contro il Perù.