Analisi, autocritica, correttivi: Inzaghi e l'Inter a Empoli per ritrovare lucidità

Certo, non mancano gli aspetti positivi: la lucidità serve anche a questo, soprattutto a questo, a far sì che rabbia e disappunto non stendano un velo di opacità che banalmente possa deviare l'attenzione dai punti focali. Di questo Inzaghi parlerà e tutto questo affronterà oggi alla vera e propria ripresa. Il tempo non è molto, tutt'altro. Il ritmo serrato imposto dal calendario può avere però anche un risvolto positivo: il fare è in questi casi la miglior cura. A patto che, alla base, ci sia la piena assunzione di responsabilità da parte di tutti. Ma nessuno dubita che questo sia il battito comune dello spogliatoio, la forza distintiva dell'Inter di quest'ultimo anno e mezzo. E c'è la convinzione, meglio la certezza, che non sia andato smarrito.