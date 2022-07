Amichevoli, Inter-Lione 2-2: pari in rimonta per i nerazzurri

INTER-LIONE 2-2

Sconfitta evitata per gli uomini di Inzaghi, sotto di due gol contro un OL vicinissimo al debutto in Ligue 1: Lukaku suona la carica, Barella segna su assist di Lautaro

Lukaku-Barella, l'Inter rimonta il Lione





















© italyphotopress 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quarta amichevole precampionato per l'Inter e secondo pareggio in rimonta: 2-2 come contro il Monaco. A Cesena, i nerazzurri riescono a riprendersi dopo il doppio svantaggio firmato da Lacazette e Cherki: Lukaku e Barella evitano il ko. Buoni segnali per Inzaghi, con un'ottima crescita nella condizione fisica contro un avversario più in forma e vicino al debutto in Ligue 1. Qualcosa da registrare in difesa, ma Onana (titolare) convince.

L'Inter cresce di partita in partita e, contro un Lione visibilmente in condizione, strappa il secondo pareggio del suo precampionato: un 2-2 in rimonta che la dice lunga sulla grinta nerazzurra. A Cesena, Inzaghi schiera Onana in porta e non rischia i rientranti Gosens e Skriniar, con Dimarco a sinistra e D'Ambrosio nel terzetto difensivo. Per il resto ecco i titolarissimi, con la Lu-La in attacco contro un Lione prossimo al debutto in Ligue 1.



L'avvio è equilibrato, con un'occasione per parte: il primo squillo è di Lukaku, poi Tetê costringe Onana alla prima parata. L'Inter costruisce e spreca alla mezz'ora: Calhanoglu e Dimarco vanno vicini al vantaggio. Gol sbagliato e gol subito, perchè l'OL punisce subito la formazione di Inzaghi: cross di Paquetá, de Vrij perde di vista Lacazette e al 31' arriva l'incornata dell'1-0. I nerazzurri rischiano di capitolare, col palo di Malo Gusto, e nella ripresa subiscono il 2-0: un altro errore difensivo propizia la rete del neoentrato Cherki. Nel momento più difficile, arriva la reazione, che porta la firma di Romelu Lukaku: il belga incorna di testa sul cross dell'ottimo Dimarco ed è 2-1. Lautaro impegna Lopes sfiorando il pareggio, che arriva pochi minuti dopo: grande assist del Toro e "scavetto" di Barella a battere il portiere dei francesi.



Dal doppio svantaggio al pareggio in pochi minuti, l'Inter c'è e riabbraccia Milan Skriniar, subentrato al 59' e accolto con un'ovazione dal pubblico nerazzurro del Manuzzi. La girandola di cambi anestetizza la partita, ma il Lione ha comunque due occasioni: al 78' con Dembelé, neutralizzato da una super-parata di Onana, e nel recupero col giovane Barcola. Finisce comunque 2-2, e Inzaghi può ritenersi soddisfatto: la sua Inter cresce e sa reagire, con le ottime prestazioni della Lu-La, di Onana e di Dimarco. Qualcosa va registrato in difesa, ma il rientro di Skriniar servirà anche a questo. Sabato 6 agosto, l'ultima amichevole contro il Villarreal prima del debutto in campionato.