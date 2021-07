Amichevoli: Calhanoglu show nel 6-0 dell’Inter sul Crotone

AMICHEVOLI

Tre assist e un gol per l’ex milanista nei 59 minuti disputati: vanno in rete anche Satriano, Dimarco, Pinamonti. Sensi e Brozovic

L’Inter prosegue la preparazione in vista dell’esordio in campionato il 21 agosto e, nell’amichevole ad Appiano Gentile, supera anche il Crotone, steso 6-0. È un Calhanoglu show: tre assist per l’ex milanista. I primi portano i nerazzurri sul 2-0, con i gol di Satriano e Dimarco. Il centrocampista turco firma il tris con una splendida cavalcata nella metà campo avversaria e poi serve il poker a Pinamonti. Sensi e Brozovic completano la goleada.

Crotone-Inter del 1° maggio scorso valse, di fatto, la conquista dello scudetto nerazzurro, agguantato poi ufficialmente il pomeriggio seguente grazie alla mancata vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo. Se in quel 2-0 andarono in rete Eriksen e Hakimi, nel tardo pomeriggio odierno il 6-0 nell’amichevole disputata ad Appiano Gentile vede come protagonista assoluto Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, rimasto in campo per quasi un’ora, lascia profondamente il segno nella partita contro la formazione calabrese ed è già pronto per trascinare i campioni d’Italia nella prossima stagione.

Calhanoglu si dimostra, quindi, ancora in grande forma fin dai primi minuti: il turco trova il taglio di Nainggolan che controlla ma viene chiuso in angolo. E, proprio sugli sviluppi di un altro corner, arriva il vantaggio degli uomini di Simone Inzaghi: Calhanoglu pennella bene in area di rigore e Satriano, di testa, anticipa tutti segnando l’1-0 da dentro l’area piccola. L’ex milanista non si ferma e, nel giro di 4 minuti, si rende ancora protagonista in altre due reti: prima lancia in profondità Dimarco, che controlla e calcia forte sul primo palo (con il portiere Festa imperfetto), poi fugge in solitaria palla al piede e con l’interno destro dal limite dell’area sigla il tris nell’angolino. Un’altra verticalizzazione di Calhanoglu mette nelle condizioni Brozovic di servire a rimorchio Pinamonti, il cui controllo e tiro termina sul palo alla destra di Festa.

A inizio ripresa si rivede anche Lukaku. Dopo un gol divorato da Darmian, il numero 20 non smette di suggerire per i compagni: assist (il terzo) per Pinamonti e sinistro a incrociare per il poker. Il risultato cambia nuovamente subito al 58’: il subentrato Sensi dilaga al termine di un batti e ribatti. Mentre, al 65’, lo scarico di Lukaku per Brozovic (bene nel suo ritorno in campo dal primo minuto) consente a quest’ultimo di firmare il definitivo 6-0. Mancano 24 giorni al debutto in Serie A (21 agosto a San Siro contro il Genoa) e l’Inter sembra già in ottima forma campionato.