l'intervento

Bastoni fischiato in tutti gli stadi: l'Assocalciatori interviene e condanna la reazione dei tifosi

Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, scende in campo per Alessandro Bastoni: "Fischi ed eccessi inaccettabili"

06 Mar 2026 - 09:49
videovideo

Anche l'Associazione Italiana Calciatori fa sentire la propria vicinanza ad Alessandro Bastoni dopo i fischi ricevuti contro il Como, una costante in tutti gli stadi - San Siro nerazzurro escluso, ovviamente - dopo l'episodio con Kalulu in Inter-Juventus. "La reazione è stata decisamente esagerata, purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi" ha detto il presidente Umberto Calcagno.

"Nonostante Alessandro abbia ammesso l'errore, continua a subire un accanimento eccessivo dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica" le parole all'evento Women4Football.

"Lui è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l'integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga, prevarrà sulle polemiche" ha concluso Calcagno.

