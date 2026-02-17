Kalulu: "Bastoni? Dobbiamo guardare avanti e non pensarci più"
Al termine della sfida tra Galatasaray e Juventus, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha analizzato così la gara a Sky Sport: "I gol vengono sempre da errori nostri, succede. Per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite". Sulla stanchezza fisica: "Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio".
Kalulu è tornato anche a parlare dell'episodio con Bastoni nella sfida di sabato con l'Inter: "Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cose". E sulle scuse di Bastoni: "Non ho visto cosa ha detto. La partita ormai è andata, dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato".