Kalulu: "Bastoni? Dobbiamo guardare avanti e non pensarci più"

17 Feb 2026 - 21:52
Al termine della sfida tra Galatasaray e Juventus, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha analizzato così la gara a Sky Sport: "I gol vengono sempre da errori nostri, succede. Per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite". Sulla stanchezza fisica: "Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio". 

Kalulu è tornato anche a parlare dell'episodio con Bastoni nella sfida di sabato con l'Inter: "Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cose". E sulle scuse di Bastoni: "Non ho visto cosa ha detto. La partita ormai è andata, dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato". 

