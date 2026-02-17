Kalulu: "Bastoni? Dobbiamo guardare avanti e non pensarci più"

Al termine della sfida tra Galatasaray e Juventus, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha analizzato così la gara a Sky Sport: "I gol vengono sempre da errori nostri, succede. Per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite". Sulla stanchezza fisica: "Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio".