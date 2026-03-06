Pellegatti vs Biasin: intervista doppia verso il derby Milan-Inter

Carlo Pellegatti e Fabrizio Biasin giocano in anticipo Milan-Inter: la redazione di Sportmediaset ha chiesto ai due giornalisti come vivranno il derby di domenica sera, ricordando gioie e delusioni ma anche sottolineando il grande rapporto di stima e amicizia che c'è tra i due. Tra semifinali di Champions e seconda stella, tra pranzi di famiglia e chiacchiere col papà di tifo opposto, ecco cosa hanno risposto Pellegatti e Biasin!