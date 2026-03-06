Cagliari, Pisacane: "Voglio riabbracciare Fabregas. E magari batterlo"

06 Mar 2026 - 14:07

Il Cagliari senza Mina (affaticamento) per la sfida alla Domus di domani pomeriggio contro il Como. Per i rossoblù un'altra assenza che si aggiunge a quelle di Belotti, Felici, Mazzitelli, Borrelli, Gaetano e Deiola. Ma Fabio Pisacane può contare sul ritorno al 100% di Folorunsho: l'ex Napoli potrebbe giocare in mediana o davanti. "È nelle condizioni - ha detto il mister - di giocare sin dal primo minuto". Di fronte c'è il Como: imbrigliato davanti al lago all'andata. "Ma questa è un'altra partita - ha spiegato Pisacane alla vigilia - perché avremmo di fronte una squadra che è sempre più consapevole dei propri mezzi. Con un allenatore, Fabregas, che stimo e che sento spesso. E con un gioco che nella metà campo avversaria si sviluppa con giocatori come Perrone, Paz e Da Cunha. È da considerare una big". Rapporto particolare con Fabregas: "In settimana non ci siamo sentiti perché ognuno sta pensando a preparare la sua partita - ha osservato - ma non vedo l'ora di riabbracciarlo. Sono vicino alla sua filosofia. Sì, mi piacerebbe anche batterlo. E per fare questo, con una squadra che tutti conoscono ma nessuno riesce a fermare, bisogna avere cura maniacale dei dettagli, spirito positivo e consapevolezza di dover raddoppiare o triplicare gli sforzi". 

