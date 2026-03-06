Cristiano Ronaldo, infortunio shock: vola a Madrid per curare il ginocchio

Sydney Sweeney incorona CR7: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo"
Tegola per Cristiano Ronaldo: l'infortunio al ginocchio è serio. Jorge Jesus lancia l'allarme: CR7 vola a Madrid per recuperare in vista del 2026. I dettagli
Il 2026 di Cristiano Ronaldo si apre con uno stop inaspettato che fa tremare l'Al Nassr e la nazionale portoghese. Nonostante i 41 anni appena compiuti, CR7 puntava dritto alla leggenda - con il mirino sui 1000 gol e il record solitario di sei Mondiali disputati - ma un problema fisico rischia di frenarne la corsa. L’allarme è stato lanciato dal tecnico Jorge Jesus, che ha definito l’infortunio rimediato lo scorso 28 febbraio contro l'Al Feiha "più grave del previsto".
Gli esami strumentali hanno confermato una lesione al tendine del ginocchio, costringendo il fuoriclasse a volare d'urgenza a Madrid per affidarsi alle cure del suo fisioterapista personale. Un trattamento specifico per tentare un recupero lampo e non compromettere una stagione che resta, per lui, storicamente decisiva.
