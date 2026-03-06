Cristiano Ronaldo, infortunio shock: vola a Madrid per curare il ginocchio

Il 2026 di Cristiano Ronaldo si apre con uno stop inaspettato che fa tremare l'Al Nassr e la nazionale portoghese. Nonostante i 41 anni appena compiuti, CR7 puntava dritto alla leggenda - con il mirino sui 1000 gol e il record solitario di sei Mondiali disputati - ma un problema fisico rischia di frenarne la corsa. L’allarme è stato lanciato dal tecnico Jorge Jesus, che ha definito l’infortunio rimediato lo scorso 28 febbraio contro l'Al Feiha "più grave del previsto".