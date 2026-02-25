Ahi, la Norvegia: ma l'Inter ora può correre senza affanni per la doppietta tutta italiana

Non è bello raccontarla così, ma forse questa specie di lezione serviva e servirà ai nerazzurri. In un campionato senza rivali, era importante capire che, se l'attenzione cala, lo scivolone è dietro l'angolo sempre. E poi, in fondo, snellire il calendario, anche se doloroso, aiuterà l'Inter a compiere la missione doblete, con Coppa Italia e scudetto decisamente a portata di mano.



Il paracadute, insomma, c'è e può fare atterrare l'Inter su un comodissimo materasso di successi. Alla lunga, dopo la scorsa, stremante, stagione, qualcosa si sarebbe pagato in termini fisici. Adesso che il numero di partite - e la loro difficoltà - si è ridotto drasticamente, Chivu può e deve portarsi a casa il resto del piatto. Primo appuntamento: Como in Coppa Italia, in qualche modo un piccolo Bodo per organizzazione tattica e velocità di pensiero ed esecuzione. Secondo appuntamento: derby dell'8 marzo contro il Milan. Venir fuori da questo ultimo pezzo di salita senza sconfitte, vorrebbe dire scivolare giù veloci verso due successi buoni per la bacheca.



Ultima annotazione: contro il Bodo, l'Inter ha calciato in porta 24 volte segnando solo una volta, nel finale, con Bastoni. L'assenza di Lautaro, insomma, nonostante la buona prova di Pio, si è fatta sentire. Thuram non è un caso, ma comincia a esserlo. E Barella è tutta la stagione che non trova il suo passo. Sono giocatori fondamentali cui l'Inter non può fare a meno e cui si aggiunge Calhanoglu, anche lui ancora fuori. Per questo finale di stagione serviranno tutti. E per rimettere le cose in chiaro urge una risposta forte e immediata. Il Genoa, prossimo avversario, è avvisato.