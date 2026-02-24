Champions League, le pagelle di Inter-Bodo/Glimt 1-2: disastro Akanji, Esposito e Thuram non pungono

© IPA
L'ex City commette l'errore che condanna i nerazzurri, l'attacco crea poco e non finalizza
LE PAGELLE DELL'INTER
Sommer 6 - Lui sul primo gol subito prova pure a metterci una pezza, poi però capitola.
Bisseck 5 - Soffre il pressing norvegese e davanti si vede poco.
Akanji 4,5 - Tradisce l'Inter con un errore clamoroso sul gol del Bodø. Sfortunato sul palo.
Bastoni 5,5 - In difficoltà come tutta la sua squadra. Segna quando è inutile.
Luis Henrique 5,5 - Parte bene, ma alla distanza si spegne e crolla come tutti.
Frattesi 5,5 - I suoi inserimenti stavolta non fanno male. Poco preciso di testa.
Zielinski 6 - Meglio nel primo tempo, poi dopo il gol viene sacrificato.
Barella 5 - La sua involuzione prosegue: anche stasera sbaglia tanto.
Dimarco 5,5 - Stavolta non serve nessun assist e sbaglia pure qualche tiro di troppo.
Esposito 6 - Il meglio lo fa spalle alla porta, lottando fisicamente. Ci prova più volte di testa ma è impreciso.
Thuram 5,5 - Apparso più volenteroso, ma poco altro. Dopo il palo di Akanji si incarta.
Bonny 6 - Entra e parte con spunti, ma lo scenario al suo ingresso in campo non lo aiuta.
Diouf 6 - Provare a ribaltarla era già difficile, poco dopo il suo inserimento arriva pure il 2-0.
Sucic 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo, ma di certo il momento in cui entra in campo non è il migliore.
Carlos Augusto 6 - Pochi minuti per poter incidere, ci prova.
Dumfries 6 - L'unica buona notizia di serata: serve mettere minuti nelle gambe per blindare lo Scudetto.
LE PAGELLE DEL BODØ/GLIMT
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin 6; Sjøvold 6,5; Bjørtuft 7, Gundersen 6,5, Bjørkan 6; Evjen 7, Berg 6,5, Fet 6; Blomberg 6, Høgh 6,5, Hauge 7,5. Helmersen 6, Määttä 6, Saltnes 6, Aleesami sv