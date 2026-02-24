LE PAGELLE DI INTER-BODO

Champions League, le pagelle di Inter-Bodo/Glimt 1-2: disastro Akanji, Esposito e Thuram non pungono

L'ex City commette l'errore che condanna i nerazzurri, l'attacco crea poco e non finalizza

24 Feb 2026 - 23:01
LE PAGELLE DELL'INTER

Sommer 6 - Lui sul primo gol subito prova pure a metterci una pezza, poi però capitola.

Bisseck 5 - Soffre il pressing norvegese e davanti si vede poco.

Akanji 4,5 - Tradisce l'Inter con un errore clamoroso sul gol del Bodø. Sfortunato sul palo.

Bastoni 5,5 - In difficoltà come tutta la sua squadra. Segna quando è inutile.

Luis Henrique 5,5 - Parte bene, ma alla distanza si spegne e crolla come tutti.

Frattesi 5,5 - I suoi inserimenti stavolta non fanno male. Poco preciso di testa.

Zielinski 6 - Meglio nel primo tempo, poi dopo il gol viene sacrificato.

Barella 5 - La sua involuzione prosegue: anche stasera sbaglia tanto.

Dimarco 5,5 - Stavolta non serve nessun assist e sbaglia pure qualche tiro di troppo.

Esposito 6 - Il meglio lo fa spalle alla porta, lottando fisicamente. Ci prova più volte di testa ma è impreciso.

Thuram 5,5 - Apparso più volenteroso, ma poco altro. Dopo il palo di Akanji si incarta.

Bonny 6 - Entra e parte con spunti, ma lo scenario al suo ingresso in campo non lo aiuta.

Diouf 6 - Provare a ribaltarla era già difficile, poco dopo il suo inserimento arriva pure il 2-0.

Sucic 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo, ma di certo il momento in cui entra in campo non è il migliore.

Carlos Augusto 6 - Pochi minuti per poter incidere, ci prova.

Dumfries 6 - L'unica buona notizia di serata: serve mettere minuti nelle gambe per blindare lo Scudetto.

LE PAGELLE DEL BODØ/GLIMT

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin 6; Sjøvold 6,5; Bjørtuft 7, Gundersen 6,5, Bjørkan 6; Evjen 7, Berg 6,5, Fet 6; Blomberg 6, Høgh 6,5, Hauge 7,5. Helmersen 6, Määttä 6, Saltnes 6, Aleesami sv

Inter, Luis Henrique: "E' mancato il gol, abbiamo avuto sfortuna"
23:52
Inter, Barella: "Preso gol su un errore individuale, capita. L'obiettivo da sempre è lo scudetto"
23:51
Bodo, Knutsen applaude i suoi: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare"
23:45
Bodo, Hauge: "Serata fantastica, orgogliosi di questo percorso"
22:46
Champions: Inter sotto col Bodo, San Siro inizia a svuotarsi