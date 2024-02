Acerbi e quel dito medio mostrato ai tifosi della Roma dopo il gol

da censurare

All'Olimpico il difensore nerazzurro si è reso protagonista di un gesto non proprio sportivo, sfuggito anche all'arbitro

© ipp Francesco Acerbi è stato tra i grandi protagonisti della pesante vittoria dell'Inter sul campo della Roma. Ma il difensore nerazzurro si è reso protagonista di un gesto, passato quasi inosservato e sfuggito all'arbitro, ben poco sportivo proprio dopo la sua rete, che è valsa l'iniziale vantaggio alla capolista. Acerbi, infatti, ha mostrato il dito medio ai tifosi giallorossi, che probabilmente lo avevano preso di mira anche per il suo passato laziale.

Vedi anche Serie A "Lukaku è ancora nerazzurro": il belga fa flop, i social non perdonano Di certo non un bel fare da parte del giocatore, che già si era macchiato di un comportamento antisportivo poco tempo fa, andando ad esultare (con Dimarco) in faccia a Henry dopo il rigore sbagliato dal veronese a San Siro. Come in quell'occasione, però, difficile che il numero 15 della Beneamata venga sanzionato con una squalifica o una multa, a meno che il giudice sportivo non chieda la prova tv.