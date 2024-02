"Lukaku è ancora nerazzurro": il belga fa flop, i social non perdonano

L'attaccante della Roma Romelu Lukaku è stato protagonista ancora una volta in negativo nella sfida contro l'Inter, sua ex squadra. E la prestazione flop del belga è finita nel mirino dei social: "Lukaku è ancora nerazzurro", hanno scritto in tanti, facendo riferimento al passaggio decisivo e involontario per l'ex compagno di squadra Acerbi in occasione del vantaggio nerazzurro e agli errori davanti a Sommer per il possibile 3-3 giallorosso. Mister De Rossi lo assolve: "Se avesse segnato saremmo tutti più contenti, ma si tratta di un’occasione che si è creato lui e in cui si è mosso bene. Se lui continuerà a crearsi 3-4 occasioni a partita segnerà tantissimi gol".