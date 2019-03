"Caro Maurito, decisione tardiva ma responsabile: il tuo ritorno aumenta le possibilità di Champions"

20/03/2019

Il caso è rientrato. O sta per rientrare. Mauro Icardi torna in gruppo e il mondo nerazzurro è pronto a riaccoglierlo. Tra questi sicuramente un grande della storia interista, Riccardo Ferri: uno che in queste settimane non ha risparmiato critiche pesanti all'argentino ma sempre con un solo obiettivo, il bene del collettivo. Perchè il gruppo viene prima di ogni altra cosa.



"Io, caro Mauro, sono stato per certi versi anche duro con te - ha raccontato l'ex difensore interista a Sportmediaset - ma l'ho fatto con il cuore e ti ho parlato così come avrei fatto con mio figlio. Ora ti auguro tutto il bene possibile e spero che tu possa essere protagonista nel raggiungimento degli obiettivi comuni della squadra".



Un rientro che potrà essere decisivo, dunque, in chiave Champions: "Questa decisione, per quanto tardiva è sicuramente di grande responsabilità. Lautaro ha fatto benissimo, cose straordinarie - ha continuato Ferri - ma avere Icardi significa avere un potenziale offensivo maggiore e avere più possibilità di centrare l'obiettivo finale, il piazzamento in Champions League". Obiettivo fondamentale in una stagione non certo all'altezza delle aspettative.