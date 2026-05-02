Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra

Domenica l'Inter, in caso di vittoria contro il Parma (ma anche prima se Napoli e Milan non vinceranno) l’Inter diventerà campione d’Italia per la 21esima volta e tornerà a farlo a San Siro esattamente 37 anni dopo. L'ultima volta che i nerazzurri hanno vinto matematicamente il campionato in casa era infatti il 28 maggio del 1989, quando il 2-1 al Napoli (gol decisivo di Matthaus su punizione nel finale) decretò ufficialmente il 13° titolo dei nerazzurri. Poi altri 7 scudetti, vinti tutti lontano da casa (uno anche lontano dal campo) a parte l’ultimo, festeggiato a San Siro ma in casa del Milan.