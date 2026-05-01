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© Getty Images | D. Alves (Celta Vigo, Valencia, Almeria): 28/70 (40%)
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LA CLASSIFICA

Friburgo, Noah Atubolu l’ha fatto di nuovo: 11 rigori parati su 33

01 Mag 2026 - 11:04
8 foto

23 anni, alto 1,90, tedesco di origini nigeriane dal valore di mercato di circa 20 milioni. Stiamo parlando di Noah Atubolu, portiere del Friburgo vicino a diventare il miglior pararigori della storia del calcio. Anche ieri sera nella semifinale di Europa League Atubolu ha confermato la sua fama, fermando il tiro dello specialista del Braga Salazar e migliorando ancora i suoi incredibili numeri: In carriera finora infatti ha parato un rigore su 3 (11 su 33)! A soli 23 anni il numero uno del Friburgo si è già messo dietro mostri sacri come Handanovic, Buffon e Pagliuca e mette nel mirino Diego Alvez, ex portiere brasiliano noto per i suoi trascorsi in Liga con Valencia e Almeria e capace di neutralizzare sia Messi che CR7. Ecco la classifica…

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