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Kolarov: "Mancate cattiveria e lucidità, ora sta a noi chiudere il campionato"

Il viceallenatore risponde alle critiche: "Con noi sembra tutto dovuto, ma non lo è: ci può stare di pareggiare a Firenze. La sosta ci farà bene"

22 Mar 2026 - 23:30
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L'Inter non trova la vittoria per la terza gara di fila in Serie A. Dopo la sconfitta contro il Milan e l'1-1 con l'Atalanta, altro pareggio in casa della Fiorentina.

ll viceallenatore Aleksandar Kolarov (Chivu squalificato) non nasconde il dispiacere per il risultato del Franchi nell'intervista a Dazn: "Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali, ma va anche dato merito alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo a +6 sulla seconda e quindi tutto resta comunque nelle nostre mani".

Cosa non sta trovando l'Inter in questo momento? "Ci sta mancando un po' di cattiveria e di lucidità. Anche per le tante partite giocate nell'ultimo periodo. Siamo abituati a vedere un'Inter che domina le partite, ma sta a noi chiudere questo campionato".

Poi, guardando alle prossime due settimane, Kolarov risponde anche alle critiche piovute sui nerazzurri nell'ultimo periodo: "La sosta fa sempre bene, cerchiamo di recuperare qualche giocatore e le energie. Ma con l'Inter sembra tutto dovuto e troppo facile...ci può stare di pareggiare in casa della Fiorentina che nelle ultime partite non ha fatto certo male".

Infine, l'allenatore serbo prova a scagionare le punte. Pio Esposito a parte, il rendimento degli altri attaccanti nell'ultimo periodo è stato sicuramente deludente: "Vogliamo attirare gli avversari per poi arrivare da sotto fino alle punte. Dobbiamo arrivare con i passaggi giusti per permettergli di fare il loro meglio, ma sia in fase offensiva sia in fase difensiva ci danno una grande mano".

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