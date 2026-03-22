Kolarov: "Mancate cattiveria e lucidità, ora sta a noi chiudere il campionato"

ll viceallenatore Aleksandar Kolarov (Chivu squalificato) non nasconde il dispiacere per il risultato del Franchi nell'intervista a Dazn: "Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali, ma va anche dato merito alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo a +6 sulla seconda e quindi tutto resta comunque nelle nostre mani".