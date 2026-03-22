Le pagelle di Fiorentina-Inter: per l'attacco di Chivu gira solo Esposito, male Thuram e Bonny

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Barella e Sommer si suddividono le colpe del gol subito, Bisseck le prende quasi tuttedi Enzo Palladini
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INTER
Sommer 5,5 - Graziato nel primo tempo da qualche errore avversario, si fa sorprendere dal tiro di Gudmundsson che poi viene corretto in gol da Ndour.
Bisseck 6,5 - Spesso la costruzione dal basso parte da lui e si sviluppa sul suo lato con la sua partecipazione. Meno spesso, anche se con un'importanza molto superiore, arrivano le sue chiusure decisive.
Akanji 6 - Resta la soluzione migliore per il ruolo di regista difensivo, anche se non è al livello di qualche mese fa. Alterna qualche distrazione a qualche chiusura precisa.
Carlos Augusto 5,5 - Fa quello che può in un ruolo al quale si sta adattando con sacrificio e che a volte lo mette a dura prova.
Dal 1' st Acerbi 6 - Utilizzato così, nei momenti complicati, può essere ancora molto utile alla causa.
Dumfries 6 - Non è ancora il giocatore devastante che terrorizza gli avversari con la sua sola presenza, ma dei miglioramenti da parte sua cominciano a vedersi.
Dal 40' st Luis Henrique sv.
Barella 5,5 - Se è vero che la stagione non è stata la più esaltante della sua storia nerazzurra, è anche vero che dal punto di vista degli assist è in perfetta media. Rovina tutto con il pallone sanguinoso perso in occasione dell'1-1 viola.
Dal 38' st Sucic sv.
Calhanoglu 6 - Non ha - non può avere - i ritmi dei tempi migliori. Ha però i suoi tipici cambi di gioco, che comunque rappresentano un fattore per questa squadra.
Dal 23' st Frattesi 5 - Inserimento complicato il suo, proprio nel momento migliore della Fiorentina.
Zielinski 5,5 - Spostato nella sua posizione prediletta, quella di mezzala, si sente più libero di sfruttare le sue qualità ma subisce anche un contraccolpo tattico per la disabitudine al ruolo.
Dimarco 6 - Nonostante la costruzione tattica viola predisposta per limitarlo, riesce a mettere in atto alcune delle sue giocate in fase offensiva. Forse un po' leggero in qualche chiusura difensiva.
Thuram 5 - Continua a esserci e non esserci. Ogni tanto dà l'impressione di essersi sul punto di accendersi, ma smentisce sé stesso quasi subito.
Dal 23' st Bonny 5 - Ci si aspetta qualcosa di positivo da lui, invece facilita non poco il lavoro della difesa avversaria.
P. Esposito 6,5 - Gli bastano 40 secondi per sbloccare il risultato con un colpo di testa da centravanti vero. Poi si mette al servizio della squadra con quantità e qualità. Già venti minuti dopo va a un passo dalla doppietta. Poi lotta sempre a all'ultimo secondo va a un passo del gol della vittoria.
Allenatore Chivu (in panchina Kolarov) 5,5 - Ancora una partita gestita nella maniera sbagliata, un vantaggio non mantenuto.
FIORENTINA
De Gea 7; Dodò 6,5, Pongracic 6, Ranieri 5,5 , Gosens 6; Fagioli 6,5 (46' st Comuzzo sv); Parisi 6 (23' st Harrison 6), Brescianini 6,5, Ndour 6,5, Gudmundsson 6,5 (46' st Fabbian sv); Kean 7 (40' st Piccoli sv). Allenatore Vanoli 6,5.