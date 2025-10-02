Inter, Bonny pronto a prendersi il posto di Thuram. Con la Cremonese da valutare Calhanoglu

Detto questo, sabato a San Siro arriva la Cremonese che con i 9 punti sin qui raccolti siede in classifica proprio al fianco dei nerazzurri: il fresco ricordo del colpaccio di Nicola proprio al Meazza contro il Milan, induce al massimo rispetto per l'avversario. Al netto dell'assenza di Thuram, Chivu proseguirà sulla strada sin qui intrapresa, quella che ha portato ha mettere in fila quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions: il turnover sta funzionando e la squadra è apparsa in netta crescita. Qualche ritocco, dunque, non mancherà. Innanzitutto davanti, con Bonny che sente arrivare il momento della titolarità: il francese è infatti in vantaggio su Pio Esposito come partner di Lautaro.