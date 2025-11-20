Figc notifica chiusura indagine, il presidente dell'Aia: "Io stupito, il mio impegno non cambia"

"Io e il Comitato Nazionale abbiamo sempre operato nel pieno rispetto delle regole e nell'esclusivo interesse dell'associazione - sottolinea il n.1 dell'Aia, commentando l'indagine che riguarda presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi - che meno di dieci mesi fa ci ha conferito un mandato forte, chiaro e pienamente legittimato dal voto degli associati. La riorganizzazione tecnica dell'Aia, fondata su professionalità, impegno e merito, rappresenta l'unica strada per migliorare in modo concreto la qualità e le prestazioni dei nostri arbitri".