Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"

20 Nov 2025 - 16:21

La Lazio è pronta a riabbracciare il proprio simbolo: a Formello, infatti, c'è una nuova aquila - il cui nome verrà scelto dai tifosi attraverso un contest - e anche un nuovo falconiere. Si tratta di Giacomo Garruto, direttore e responsabile del Parco Natura La Selvotta di Formello, che con un post su propri social ha voluto mettere a tacere le polemiche che si erano scatenate intorno a lui, via social: "In queste ore sono tornati fuori alcuni vecchi post che avevo scritto anni fa. Li ho riletti e, come capita a ognuno di noi, a rileggerli anni dopo fanno un effetto strano e distaccato. Nel frattempo sono cambiate tante cose: sono arrivati i miei figli, è cresciuto il mio rapporto con mia moglie, la mia famiglia è diventata il centro di tutto e anche il mio lavoro mi ha fatto maturare e guardare la vita in modo diverso. Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più", le sue parole. Garruto era finito al centro delle polemiche per alcuni post del passato in cui mostrava nostalgia per la figura di Mussolini e si esprimeva con parole poco affettuose proprio nei confronti della squadra biancoceleste, dichiarandosi tifoso del Milan. "Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito o disturbato da quei vecchi contenuti. Non era nelle mie intenzioni, né allora né oggi. Adesso voglio solo concentrarmi sul presente: fare bene il mio lavoro, con passione e umiltà, e vivere questa opportunità grazie alla fiducia che mi ha dato la Lazio con il cuore leggero e pulito", conclude ufficializzando così il suo ingresso in società, cosa che il club biancoceleste non aveva ancora fatto limitandosi a farlo apparire brevemente in un video con l'aquila.

Ultimi video

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:39
De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"
16:38
Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"
16:21
Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter"
15:39
Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"
15:01
Pisacane: "Col Genoa senza ossessioni e con maturità"