Procura Figc chiude indagini: si va verso il deferimento del presidente dell'Aia

Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa. L'Associazione arbitrale ha sempre motivato la decisione dell'avvicendamento, avvenuto cinque mesi fa, con l'esigenza di un aggiornamento dell'assetto tecnico, ritenuto necessario alla luce dei risultati delle ultime stagioni e rientrante nelle prerogative di autonomia tecnica dell'organo arbitrale. Orsato e Braschi, scelti per sostituire Ciampi e Pizzi, sono figure di primo piano del settore arbitrale. Quanto a Zappi, è stato eletto da quasi mille grandi elettori lo scorso dicembre con il 73% dei consensi con un chiaro mandato per l'avvio di un percorso interno di riorganizzazione tecnica e strutturale.