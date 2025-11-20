Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"

© Getty Images
Così Davide Nicola, allenatore della Cremonese, in un'intervista concessa a La Stampa: "Alla Cremonese mi trovo a mio agio. Lavoriamo duramente per la salvezza perché lo consideriamo un obiettivo che renderebbe felice tutta la città".
Poi, su Vardy: "Per il giocatore che è e per l'esperienza che ha, mi hanno colpito la sua curiosità e la grande dedizione che mette quotidianamente. Si vede che è qui per dare il suo contributo e non per mettersi al di sopra di qualcuno, l'umiltà che lo caratterizza è la stessa che contraddistingue il nostro gruppo".