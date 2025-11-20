Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali, Abodi: "Irlanda del Nord? Dipende tutto da noi"

20 Nov 2025 - 17:00

"L'Irlanda del Nord? Ci evoca un ricordo troppo lontano, sta nell'altro secolo, come andrà...va come deve andare e come vogliamo che vada, dipende da noi, vale per il primo confronto e per quello che potrebbe succedere dopo, mi auguro il 31 di marzo: siamo artefici del nostro destino. Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti". Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, a margine di un evento a Belluno legato alle prossime olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a proposito del sorteggio Fifa che vedrà l'Italia affrontare l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play off per il Mondiale di calcio 2026. "Io sono fiducioso e mi auguro ci sia l'accompagnamento di tutti gli appassionati di calcio che mi auguro continuino a vedere la maglia azzurra un punto di incontro dove ci ritroviamo tutti".

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

19:40
Juventus, il Cda approva un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni
19:23
Violenza donne: Lega B in campo con il pallone rosso
19:01
Violenza donne: Serie A, in 12/a giornata tutti i campi colorati di rosso
18:35
Mondiali, Simonelli: "Anticipo turno non dipende solo da Serie A"
18:29
Euro 2032: Comune Firenze a Nyon: "Su stadio incontro positivo"