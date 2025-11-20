Mondiali, Abodi: "Irlanda del Nord? Dipende tutto da noi"

"L'Irlanda del Nord? Ci evoca un ricordo troppo lontano, sta nell'altro secolo, come andrà...va come deve andare e come vogliamo che vada, dipende da noi, vale per il primo confronto e per quello che potrebbe succedere dopo, mi auguro il 31 di marzo: siamo artefici del nostro destino. Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti". Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, a margine di un evento a Belluno legato alle prossime olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a proposito del sorteggio Fifa che vedrà l'Italia affrontare l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play off per il Mondiale di calcio 2026. "Io sono fiducioso e mi auguro ci sia l'accompagnamento di tutti gli appassionati di calcio che mi auguro continuino a vedere la maglia azzurra un punto di incontro dove ci ritroviamo tutti".