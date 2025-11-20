Logo SportMediaset

De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"

20 Nov 2025 - 16:39

"Siamo orgogliosi che i nostri giocatori vadano in giro per il mondo. Abbiamo lavorato sui nostri principi e su cose che necessitavano di più tempo. Siamo soddisfatti dal punto di vista fisico, ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo capito dove stavamo. La sosta per le nazionali dà un po' fastidio a chi ama il calcio ma è un occasione anche per 'cambiare aria'". Così l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi nel corso della conferenza stampa, in vista della ripresa del campionato contro il Cagliari. Contro i sardi è uno scontro diretto per la salvezza. "Si può chiamare così anche se chi ora in zona salvezza non è detto che lo sia anche maggio. Dobbiamo giocare tutte le partite alla stessa maniera - ha aggiunto - dobbiamo conoscerci e capire chi siamo ma soprattutto capire come andare a vincere ogni partita. Ogni partita ha la sua chiave, quello che deve essere continua è la nostra mentalità e dominare il gioco".

