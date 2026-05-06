Inchiesta arbitri, via alla seconda fase: ascoltati Pinzani e un dirigente della Lega Serie A, gli scenari

Prosegue presso la Procura di Milano il lavoro del pm Ascione che dal 2024 sta indagando sul mondo arbitrale. L'inchiesta, che ha fatto arrivare sul tavolo di Rocchi e Gervasoni un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di concorso in frode sportiva, è arrivata alla fase successiva. L'obiettivo è quello di far luce sui rapporti tra i club e i vertici arbitrali in merito alle designazioni pilotate e quindi ai possibili arbitri "graditi o poco graditi". Gli indagati al momento sono cinque, e per ricostruire la faccenda Ascione ha convocato diversi testimoni. Testimoni appunto, non persone indagate. Sottolineatura tutt'altro che banale.