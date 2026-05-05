Inchiesta arbitri e Codice di Giustizia Sportiva: chi sono i dirigenti addetti all'arbitro e perché Rocchi non avrebbe violato le norme

L'inchiesta sul mondo arbitrale va avanti e, dopo gli interrogatori di Gervasoni, Nasca e Di Vuolo, presto il pm Ascione dovrebbe ascoltare anche quei tesserati delle squadre che hanno il ruolo di intrattenere i rapporti con la sfera arbitrale, i cosiddetti Club Referee Manager o anche Dirigenti Addetti all'Arbitro (o DAA). In Serie A sono una decina, sono ex arbitri o ex assistenti e hanno il compito di parlare con il coordinatore per le società scelto dall'Aia, quest'anno è Andrea De Marco mentre nel campionato scorso era Riccardo Pinzani. Tra loro Giorgio Schenone dell'Inter ma non solo: ci sono Luca Maggiani (Juventus), Carmine Russo (Monza), lo stesso Pinzani (oggi alla Lazio ma con un passato anche al Parma) per esempio.