Inchiesta arbitri, il numero chiave è il 5: ecco i punti fermi, sempre nel segno del 5

Il numero chiave per aiutare la memoria nell’inchiesta che sta agitando il calcio italiano è il 5. Perché sono 5 gli indagati dalla Procura di Milano e tra loro non ci sono dirigenti, tesserati o semplici dipendenti dell’Inter o di qualsiasi altro club. In sostanza i club non sono coinvolti nell’inchiesta. Il chiarimento è arrivato da fonti qualificate della procura milanese e, per il momento, potrebbe far tirare un primo sospiro di sollievo alle società, soprattutto l’Inter il cui nome è stato investito dai veleni per quel passaggio delle carte in cui si parlava di “arbitri graditi all’Inter”.