Il Torino si allena sotto gli occhi di Cairo, in ritiro da martedì

Il Torino ha vissuto la domenica al Filadelfia dopo la disfatta sul campo del Como, Vlasic e compagni sono tornati subito al lavoro il giorno dopo il 6-0 subito al Sinigaglia. Nel quartier generale era presente anche il patron Urbano Cairo, il quale ha voluto mostrare vicinanza in un momento della stagione complicato e negativo con otto sconfitte nelle ultime 11 giornate. Intanto il tecnico Baroni, il quale ha incassato il rinnovo della fiducia dalla società, concederà il lunedì libero ai suoi ragazzi, mentre da martedì la squadra sarà in ritiro. Così si cerca di ripartire in vista della delicatissima sfida di domenica prossima contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino, con i salentini quartultimi in classifica che sono ad appena cinque lunghezze di distanza dai granata. Sul fronte infermeria, invece, lo staff medico sottoporrà ad esami strumentali il difensore Ismajli, uscito dopo 20' a Como a causa di un problema fisico.