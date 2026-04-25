L'ANALISI

Il Napoli non si è ancora scucito lo scudetto ma conta i rimpianti di una stagione complicata

Un mese per tre quesiti: cosa farà Conte, quando possano dare in futuro i fuoriclasse in rosa e cosa si può fare per migliorare

di Enzo Palladini
25 Apr 2026 - 08:58
© Getty Images

© Getty Images

La prima notizia non è di quelle che ti cambiano la vita, ma è pur sempre, a modo suo, positiva: il Napoli non si è ancora scucito lo scudetto tricolore dalla maglia. Chiaramente è solo una considerazione aritmetica, ma domenica 26, quando l’Inter terminerà la sua gara sul campo del Torino, non sarà comunque campione d’Italia. I punti di distacco sono 9 e i nerazzurri per essere certi di non essere raggiunti ne devono mettere insieme altri 4.

La seconda notizia è decisamente più concreta e remunerativa: il posto in Champions League per la prossima stagione è quasi garantito, anche qui è l’aritmetica a non consentire l’ufficialità. Gli azzurri però hanno 11 punti di vantaggio su Roma e Como, che occupano il quinto posto a pari merito. Anche qui la missione si può considerare compiuta con vista sul secondo posto, anche se Conte sostiene che tra secondo, terzo e quarto non fa differenza. In realtà non è così, perché se la prossima Supercoppa dovesse essere ancora giocata da quattro squadre, il secondo posto darebbe la possibilità di vincere un trofeo, l’unico che il Napoli abbia vinto quest’anno.

Certo il Napoli vinto contro la Cremonese, completamente ripresosi dal contraccolpo delle partite contro Parma e Lazio, dà l’impressione di poter tranquillamente conservare il secondo posto. Partita dominata, senza repliche. Dominio assoluto fin dal primo secondo, 58% di possesso palla, 26 tiri di cui 9 nello specchio della porta. Un campionario infinito di recuperi palla, riaggressioni, giocate di altissima classe. Una squadra che forse ha solo accresciuto i rimpianti per una stagione che poteva dare molto più di quello che ha dato, se tutti questi straordinari giocatori fossero stati disponibili per un numero almeno sufficiente di partite.

Scott McTominay si è preso la scena ma tra tutti i fenomeni azzurri è stato in stagione sicuramente il più continuo. È lui il centrocampista che ha segnato più reti in questo anno solare in Serie A (7), inoltre è anche l’unico centrocampista centrale ad aver realizzato almeno 10 reti in casa nelle ultime due stagioni del torneo (tre nel 2025-26 e sette nel 2024-25). Ma i dati segnanti (al di là dell’impressione visiva) sono quelli della partita contro la Cremonese: 10 tiri verso la porta in 90 minuti sono una cifra che molti attaccanti non hanno mai raggiunto. Un gol, molto bello. Un rigore sbagliato, ma quello può capitare nella vita.

Non si può parlare di rimpianto per McTominay, perché ha perso poche partite e solo in un breve periodo ha avuto un rendimento sotto il livello abituale. Il grande rammarico è sicuramente Kevin De Bruyne, che contro la Cremonese ha mostrato una discreta percentuale delle doti tecniche con le quali ha costruito la sua straordinaria carriera. Si è un po’ arrabbiato quando faceva il movimento giusto e poi veniva ignorato. Si è preso con la forza il primo gol su azione del campionato e ha fornito anche il primo assist (illuminante) per McTominay. Ha realizzato la 100.a rete nei cinque grandi campionati europei. Dall’esordio (2012-13), il belga (100 gol e 155 assist) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 100 reti e 150 assist, l’altro è Lionel Messi (327 gol, 151 assist). Quando si infortunò, nella partita d’andata contro l’Inter, qualcuno disse che quell’assenza avrebbe risolto molti problemi a Conte. Ecco, oggi possiamo dire che non era proprio così.

Al Napoli restano quattro partite da giocare. Un mese per dare risposte a queste domande:

1)Conte andrà avanti nel suo lavoro per tentare di vincere un altro scudetto?

2)Quando può valere la squadra con tutti i giocatori migliori al meglio delle sue possibilità?

3)Dove si può intervenire oltre che per sostituire Lukaku per diventare fortissimi su tutti i fronti?

Un sogno irrealizzabile da tenere vivo almeno per una settimana, un piano credibile per tornare a vincere, un dubbio complesso da risolvere. Non è poco in un mese, una città osserva e spera.

Leggi anche

Napoli sul velluto col poker alla Cremonese: festa scudetto Inter rimandata

napoli
analisi
scudetto

Ultimi video

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

01:32
Milan-Juve, derby d'Italia anche sul mercato

Milan-Juve anche sul mercato: i rossoneri puntano Vlahovic, bianconeri più vicini a Lewandowski

01:03
Panchina Italia, il punto sulla suggestione Guardiola

Guardiola ct della Nazionale azzurra: tutto sulla suggestione che infiamma l'Italia

00:51
DICH CUESTA PRE PISA PER SITO 24/4 DICH

Cuesta: "Tutti disponibili, vogliamo un'altra vittoria"

01:20
Mercato, Palestra e Goretska nel radar delle grandi

Goretzka, il Milan vede il traguardo: "Contatti da marzo, ecco l'offerta rossonera"

03:14
DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

03:04
DICH GASPERINI SU ADDIO RANIERI PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Ranieri? Dispiace, ma io non ho fatto nulla. Voglio solo parlare di calcio"

01:25
Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

03:13
Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

01:29
Trump frena l'Italia

Trump frena l'Italia: "Azzurri al Mondiale? Non ci penso"

01:49
Palestra uomo mercato

Palestra uomo mercato: 40 milioni non bastano, Inter avvisata

01:27
Romagnoli di nuovo leader

Romagnoli di nuovo leader: doveva partire, è il pilastro Lazio

01:45
Il mercato dei portieri

Il mercato dei portieri tra dubbi e certezze: gli obiettivi di Inter e Juve

02:09
Allegri sfida Spalletti

Una sfida in... Toscana: Milan-Juve è anche Allegri contro Spalletti

01:31
Napoli, riecco Rrahmani

Napoli, riecco Rrahmani

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

Callegari: "Vi dico i momenti chiave della rimonta 'alla Mourinho' dell'Inter"

Callegari: "I momenti chiave della rimonta 'alla Mou' dell'Inter"

I calciatori che hanno usufruito del 'servizio extra' potrebbero essere ascoltati dai pm

Emily Manninger e il commovente addio al marito Alex: "Avevamo una vita perfetta, ti amerò per sempre"

DICH ROBERTO MANCINI COVERCIANO 20/4 DICH

Mancini a Coverciano: "Nazionale? Sono qui per altro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Nicola Berti
11:00
Nicola Berti si è sposato ma non scorda l'Inter: "Meglio sconfitti che milanisti, lo ripeterei 100 volte"
Andrea Agnelli: dal 2010 al 2023
10:22
Andrea Agnelli (con Chiellini) torna nel mondo del calcio: il nuovo progetto
23:35
Serata da Mvp per De Bruyne: "Dimostrato che posso ancora stare a questi livelli"
23:30
Napoli, McTominay: "A centrocampo la mia posizione. Bravi a 'uccidere' la gara"
23:21
Cremonese, Giampaolo: "Resettiamo subito e prepariamoci al testa a testa col Lecce"