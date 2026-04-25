Il Napoli non si è ancora scucito lo scudetto ma conta i rimpianti di una stagione complicata

Non si può parlare di rimpianto per McTominay, perché ha perso poche partite e solo in un breve periodo ha avuto un rendimento sotto il livello abituale. Il grande rammarico è sicuramente Kevin De Bruyne, che contro la Cremonese ha mostrato una discreta percentuale delle doti tecniche con le quali ha costruito la sua straordinaria carriera. Si è un po’ arrabbiato quando faceva il movimento giusto e poi veniva ignorato. Si è preso con la forza il primo gol su azione del campionato e ha fornito anche il primo assist (illuminante) per McTominay. Ha realizzato la 100.a rete nei cinque grandi campionati europei. Dall’esordio (2012-13), il belga (100 gol e 155 assist) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 100 reti e 150 assist, l’altro è Lionel Messi (327 gol, 151 assist). Quando si infortunò, nella partita d’andata contro l’Inter, qualcuno disse che quell’assenza avrebbe risolto molti problemi a Conte. Ecco, oggi possiamo dire che non era proprio così.