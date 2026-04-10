Il fratello di Icardi tuona: "I soldi hanno cambiato Mauro, non ci sentiamo da oltre 10 anni"

10 Apr 2026 - 13:46
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Ospite su Canal Trece in Argentina, Guido Icardi, fratello del più noto Mauro, ha parlato del suo rapporto con il fratello, adesso in forza al Galatasaray. "Non ci sentiamo, non ci parliamo da 10 o 11 anni. Ci mandiamo solo gli auguri di compleanno ogni tanto, ma niente di più - la rivelazione di Guido -. Lui è cambiato dopo che ha avuto successo nel calcio e guadagnato tanti soldi. Venivamo da una famiglia molto umile: per un periodo abbiamo vissuto nel garage di un club di calcio in Argentina".

Eravamo molto legati, davvero molto legati. Avevamo progetti in comune, ma poi tutto è finito nel dimenticatoio. Stavamo parlando di lanciare un marchio di abbigliamento, ma non se n'è fatto nulla. Si è allontanato sempre di più, il denaro lo ha cambiato molto. È passato a un altro livello sociale ed economico, per questo non l'abbiamo più visto".  

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