Il fratello di Icardi tuona: "I soldi hanno cambiato Mauro, non ci sentiamo da oltre 10 anni"

Eravamo molto legati, davvero molto legati. Avevamo progetti in comune, ma poi tutto è finito nel dimenticatoio. Stavamo parlando di lanciare un marchio di abbigliamento, ma non se n'è fatto nulla. Si è allontanato sempre di più, il denaro lo ha cambiato molto. È passato a un altro livello sociale ed economico, per questo non l'abbiamo più visto".