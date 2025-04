Gravina su Paratici: "Nessuna interferenza nella trattativa col Milan. Può essere tesserato"

Non solo la Figc con la parole di Gravina, ma anche l'Associazione italiana direttori sportivi, con una nota, ha voluto smentire qualsiasi coinvolgimento in questa storia: "L'Associazione italiana direttori sportivi smentisce categoricamente di aver inviato alcuna lettera di protesta alla Figc riguardante il tesseramento del dirigente Fabio Paratici da parte dell'AC Milan". In merito a notizie diffuse in queste ore da diversi organi di informazione, "l'Associazione precisa di non aver inoltrato nessuna comunicazione a istituzioni o federazioni e di non aver rilasciato dichiarazioni o commenti sulla vicenda in questione. Ogni notizia in tal senso è pertanto da considerarsi priva di fondamento".