Inter, Marotta: "Troppe partite e infortuni. Bisogna arrivare a un calendario più armonizzato"

Marotta risponde anche al sindaco Sala sulla questione nuovo San Siro. “Risposta facile: il mio scetticismo non era legato al progetto di San Siro, ma al gap che passa tra i nostri club e l’Europa. Solo 2 stadi nuovi su 150 sono stati costruiti in Italia. Il Ministro Abodi sta per nominare un commissario ad hoc per gli stadi. Non volevo urtare il sindaco per questo discorso pieno di difficoltà. Poi al sindaco dico che non vogliamo vincere solo lo Scudetto ma anche la Coppa Italia”.