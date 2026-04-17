Gol a raffica e sinistro alla Berardi: Chivu convoca Mosconi, la risposta Inter a Camarda
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Lautaro è infortunato, Bonny non segna da tre mesi, così per il match point scudetto contro il Cagliari Chivu porterà in panchina, come già fatto a Como, Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 nato a Grosio (provincia di Sondrio) che con le giovanili nerazzurre sta segnando gol a raffica e nelle ultime settimane è stato spesso aggregato alla prima squadra.
Per il gioiello più prezioso del vivaio nerazzurro (ha già firmato un contratto da professionista) non sarà la prima volta a San Siro, la cui atmosfera aveva già assaggiato in occasione della vittoria sulla Fiorentina, ma l’emozione sarà comunque tantissima, così come la curiosità dei tifosi di vederlo all’opera.
Mosconi è il classico prototipo dell'attaccante moderno, ha il fisico da punta centrale ma agisce con naturalezza anche come seconda punta o ala sinistra e alcuni osservatori, per movenze e capacità di calciare col mancino partendo da destra, lo hanno paragonato a Domenico Berardi. I numeri però sono quelli di un attaccante vero, si dice che a livello giovanile siano addirittura 800 i suoi gol, quasi tutti segnati con l’Inter, conquistata quando era giovanissimo durante il torneo di Legnano segnando 29 gol in 5 partite.
Nonostante la giovane età, la bacheca e il curriculum di Mosconi sono già notevoli: è stato il capitano e uno dei pilastri dell'Italia di Massimiliano Favo che ha vinto lo storico Europeo Under 17 nel 2024 e nonostante giochi spesso sotto età, si è ritagliato uno spazio importante nell'Inter U19. In Primavera ha segnato fin qui sette gol in tutte le competizioni, tra cui i due in Youth League e quello in Supercoppa proprio contro il Cagliari.