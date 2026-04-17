Gol a raffica e sinistro alla Berardi: Chivu convoca Mosconi, la risposta Inter a Camarda

Nonostante la giovane età, la bacheca e il curriculum di Mosconi sono già notevoli: è stato il capitano e uno dei pilastri dell'Italia di Massimiliano Favo che ha vinto lo storico Europeo Under 17 nel 2024 e nonostante giochi spesso sotto età, si è ritagliato uno spazio importante nell'Inter U19. In Primavera ha segnato fin qui sette gol in tutte le competizioni, tra cui i due in Youth League e quello in Supercoppa proprio contro il Cagliari.