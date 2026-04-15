Giovane calciatrice fa gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto
Sui social commuove il gesto di Maria della Salernitana U15 per tecnico Della Calce
Ha fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d'un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi con lei. Ha corso fino ad arrivare a uno striscione dedicato al suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto qualche giorno prima. Sta commuovendo tanti il gesto di Maria, giovane calciatrice della Salernitana U15.
In un video sui social, si vede Maria che per festeggiare il suo gol, corre e dedica tutto all'allenatore baciando la foto del mister sullo striscione. Poi commossa, ritorna a giocare in campo. Della Calce è morto circa una settimana fa per un arresto cardiaco proprio dopo aver guidato le giovani granata nel match vinto contro l'Avellino.