Giovane calciatrice fa gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto

Ha fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d'un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi con lei. Ha corso fino ad arrivare a uno striscione dedicato al suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto qualche giorno prima. Sta commuovendo tanti il gesto di Maria, giovane calciatrice della Salernitana U15.