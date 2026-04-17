Giorgetti frena le idee del calcio italiano: "Ritorno del Decreto Crescita? Abbiamo altre priorità"

"Diciamo che in questo momento abbiamo altre priorità e altre emergenze per le famiglie e per le imprese". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, riguardo all'ipotesi di un ripristino del Decreto Crescita per attrarre calciatori stranieri nel nostro campionato. "Se ne potrà parlare, ma onestamente non mi sembra in cima, ahimè, in questo momento, alle necessità del Paese", conclude il ministro parlando con i giornalisti italiani a Washington.