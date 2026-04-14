Zola nominato Commendatore da Mattarella: "Abbiamo parlato di calcio e giovani"
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Gianfranco Zola, ex azzurro e attuale vicepresidente vicario della Lega Pro, è stato appena ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha nominato Commendatore.
"È stato molto emozionante incontrare il Presidente. Abbiamo parlato di calcio e di giovani, lui è un profondo conoscitore ed è molto vicino al mondo dello sport e sappiamo tutti quale è il suo spessore. Mi ha fatto molto piacere", ha detto all'Ansa uscendo dal Quirinale Zola che nel 2004 era stato nominato Baronetto del Regno Unito dalla regina Elisabetta II per il contributo offerto al calcio inglese.