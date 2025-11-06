Il Genoa ufficializza De Rossi, è lui il nuovo allenatore dei rossoblu

Gli esoneri più veloci nella storia della Serie A
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI
L'allenatore torna in panchina dopo l'esperienza alla Roma nel 2024di Redazione
Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, l'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club. L'ex Roma firma un contratto di otto mesi con rinnovo automatico di un anno in caso di raggiungimento della salvezza. Di seguito il comunicato:
Genova, 6 novembre 2025 – Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.
Per una curiosa coincidenza, De Rossi ricomincerà il suo percorso da allenatore nello stesso stadio in cui l'aveva interrotto: l'ultima partita da allenatore della Roma, infatti, fu proprio a Genoa contro i rossoblu. Nei minuti finali di quella partita terminata 1-1 l'allenatore fu espulso, motivo per cui domenica non potrà seguire i suoi giocatori dalla panchina nel giorno dell'esordio.
Il primo impegno sarà domenica contro la Fiorentina, alla quale De Rossi in passato era stato accostato e che, come il Genoa fino a poco fa, è alla ricerca di un nuovo allenatore, con Vanoli prima scelta per prendere il posto di Pioli. Una fida in cui De Rossi dovrà subito tenere altissima l'attenzione della sua nuova squadra.
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI