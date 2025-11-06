Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
genoa
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANNUNCIO

Il Genoa ufficializza De Rossi, è lui il nuovo allenatore dei rossoblu

L'allenatore torna in panchina dopo l'esperienza alla Roma nel 2024

di Redazione
06 Nov 2025 - 13:31

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, l'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club. L'ex Roma firma un contratto di otto mesi con rinnovo automatico di un anno in caso di raggiungimento della salvezza. Di seguito il comunicato: 

Genova, 6 novembre 2025 – Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

Per una curiosa coincidenza, De Rossi ricomincerà il suo percorso da allenatore nello stesso stadio in cui l'aveva interrotto: l'ultima partita da allenatore della Roma, infatti, fu proprio a Genoa contro i rossoblu. Nei minuti finali di quella partita terminata 1-1 l'allenatore fu espulso, motivo per cui domenica non potrà seguire i suoi giocatori dalla panchina nel giorno dell'esordio. 

Il primo impegno sarà domenica contro la Fiorentina, alla quale De Rossi in passato era stato accostato e che, come il Genoa fino a poco fa, è alla ricerca di un nuovo allenatore, con Vanoli prima scelta per prendere il posto di Pioli. Una fida in cui De Rossi dovrà subito tenere altissima l'attenzione della sua nuova squadra. 

Gli esoneri più veloci nella storia della Serie A

1 di 16
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI
© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI

© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI

© IPA | MARCELO BIELSA, LAZIO (2016): 2 GIORNI

genoa
de rossi

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Genoa

Balotelli si prende la rivincita: frecciate social a Vieira dopo l'addio al Genoa

Genoa-Vieira, è addio: Criscito in panchina contro il Sassuolo

Genoa, l'ex presidente Zangrillo torna tra i tifosi del Grifone: abbonamento “Sul filo di lana”

Samp-Genoa, Audero consola Criscito dopo il rigore sbagliato

Napoli-Genoa: il film della partita

Vieira, scudetti con Inter e Juve, ma con Balotelli che bufere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:23
Genoa, primo allenamento nel pomeriggio per De Rossi
12:46
Kings Cup, al via i playoff a Cologno Monzese
11:26
Infantino a Forum con Trump, Fifa lancia "premio della pace"
10:15
Real Madrid, nelle prossime ore esami per Valverde
09:05
Scaroni: "Inchiesta ultrà? Liberato Curva Milan da criminali"