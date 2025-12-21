Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: Hien nel recupero regala la vittoria alla Dea

Leali 4 - Solo 3' per poi condizionare pesantemente la gara dei suoi compagni, col senno del poi però meglio l'espulsione del gol subito vista la grinta messa dai rossoblù per cercare di portare a casa il pari sfuggito al fotofinish.

Norton-Cuffy 6 - Il suo errore in controllo in avvio rischia di gettare alle ortiche tutta la preparazione del match, con l'espulsione di Leali che stravolge i piani di DDR. Poi però cresce di minuto in minuto e nella ripresa è una spina nel fianco della difesa dei lombardi, con Bernasconi che non riesce a contenerlo nei suoi sprint.

Frendrup 6,5 - È l'uomo ovunque del Genoa, correndo su e giù per il campo per recuperare palloni e dare più alternative di gioco ai suoi.

Vitinha 6,5 - Dopo la settimana drammatica per un grave lutto familiare il portoghese mette cuore e anima in campo, cercando di spingere i suoi nonostante l'inferiorità numerica. Il palo gli nega il gol che, per quanto sacrificio ha messo, avrebbe meritato.