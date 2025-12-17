Tragedia per Vitinha: esplode una palazzina, muoiono i suoi cugini di 3 e 5 anni

Lo ha reso noto lo stesso giocatore sui socialdi Redazione
© ipp
“La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia in Francia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui”, ha scritto Vitinha sui suoi canali social, mostrando tutta la sua vicinanza ai familiari colpiti. L’attaccante del Genoa ha voluto condividere la drammatica notizia che ha colpito i suoi affetti più cari: due bambini, di 3 e 5 anni, figli di suo cugino Bruno, hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un edificio avvenuta in Francia.
Secondo quanto emerso, l’esplosione sarebbe stata provocata dal tentativo di suicidio di una donna che avrebbe aperto il gas all’interno della propria abitazione. L’onda d’urto generata dalla deflagrazione ha investito anche gli edifici vicini, colpendo mortalmente i due fratellini che si trovavano nella loro casa. Oltre alle due giovani vittime, si contano anche una decina di persone rimaste ferite. Le autorità francesi stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.
Nel frattempo, il mondo del calcio e i tifosi del Genoa si sono stretti attorno a Vitinha e alla sua famiglia, manifestando solidarietà e cordoglio per una perdita che ha profondamente segnato i loro cari.