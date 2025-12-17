Tragedia per Vitinha: esplode una palazzina, muoiono i suoi cugini di 3 e 5 anni

“La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia in Francia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui”, ha scritto Vitinha sui suoi canali social, mostrando tutta la sua vicinanza ai familiari colpiti. L’attaccante del Genoa ha voluto condividere la drammatica notizia che ha colpito i suoi affetti più cari: due bambini, di 3 e 5 anni, figli di suo cugino Bruno, hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un edificio avvenuta in Francia.