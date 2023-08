Gudmundsson accusato di molestie sessuali: "Non c'è niente di vero"

© italyphotopress

Albert Gumundsson, accusato di molestie sessuali da una donna di 24 anni, è stato sospeso dall'Islanda ma, per il momento, sarà regolarmente convocato (ed eventualmente schierato da Alberto Gilardino) dal Genoa perché, al contrario delle regole della nazionale islandese, un eventuale stop arriverebbe solo se arrivasse una condanna, come accaduto a Manolo Portanova. Lui intanto si difende: "Non c'è nulla di vero".