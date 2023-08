Genoa, Gudmundsson sospeso dalla nazionale islandese: è accusato di molestie sessuali

© Getty Images

L'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson è stato sospeso in via cautelativa dalla nazionale islandese dopo che la federazione ha ricevuto dalla polizia "una denuncia per molestie sessuali". Ne dà notizia il quotidiano islandese DV che scrive apertamente "di presunta violenza sessuale" ed ha intervistato la presidentedella Ksi (Federazione islandese di calcio) Vanda Sigurgeirsdèttir: "Posso confermare che al nostro tavoloè arrivata una proposta di denuncia per su un membro della nazionale". Secondo le regole della Federcalcio islandese un giocatore non può essere convocato mentre c'è una inchiesta ancora in corso. Gudmundsson, sposato con due figli, non ha rilasciato dichiarazioni ma ha parlato con la dirigenza del Genoa negando ogni accusa.