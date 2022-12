Genoa, Portanova fuori dai convocati per l'Ascoli

SERIE B

Ad annunciarlo il tecnico Gilardino in conferenza stampa, intanto la Figc ha aperto una inchiesta chiedendo gli atti alla procura di Siena

© Getty Images "Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani non sarà convocato. Ora possiamo parlare esclusivamente della partita". Lo ha annunciato il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara con l'Ascoli. La società rossoblù non ha spiegato la motivazione, ma ieri la Figc aveva aperto una inchiesta chiedendo gli atti alla procura di Siena.

Nonostante la condanna giovedì scorso, in occasione di Genoa-Sudtirol, il calciatore, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo (dopo rito abbreviato), era stato inserito tra i convocati e successivamente mandato in tribuna dal nuovo allenatore dei rossoblù, in accordo con la società. Sui social i tifosi avevano criticato la scelta del club di inserire Portanova nell'elenco dei convocati.

Il difensore, acquistato dal Genoa nel gennaio 2021 per 12 milioni dalla Juventus, quest’anno aveva disputato 12 gare di campionato in B (con un gol segnato, al Venezia alla prima giornata).

Vedi anche Calcio Violenza sessuale di gruppo, Portanova condannato a sei anni