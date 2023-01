Criscito-Genoa, un affare di cuore: il terzino torna per soli 2mila euro al mese

IL RITORNO

Contratto sino a giugno, al minimo stabilito dalle norme federali. Domani in campo con la Roma

Mimmo Criscito è tornato a essere formalmente un giocatore del Genoa il 2 gennaio scorso. Il 36enne terzino, rientrato in città in autunno dopo aver rescisso con Montreal, ha firmato un contratto sino a giugno, al minimo stabilito dalle norme federali: 2.274,16 euro netti al mese. Una scelta dettata dall'amore per il Grifone e dalla voglia di riabilitarsi dopo la cocente retrocessione della passata stagione, anche causata dal suo errore dal dischetto in pieno recupero nel derby contro la Sampdoria. Domani in Coppa Italia contro la Roma il suo ennesimo debutto con la maglia rossoblù.

Dopo la parentesi al Montreal, Criscito farà il suo nuovo esordio con il Genoa in Coppa Italia contro la squadra di Mourinho. Ad annunciarlo il tecnico Alberto Gilardino in conferenza stampa: "Ha lavorato e sta lavorando come tutti i ragazzi. Se ci sarà modo di fare minutaggio a partita in corso, assolutamente sì. Si è messo a disposizione ed è un valore aggiunto".

A giugno, finita la stagione, Criscito inizierà il suo percorso di allenatore nelle giovanili rossoblù, settore in cui per la prima volta aveva messo piede nel 2002. Un amore, quello con il Grifone, destinato a proseguire ancora per molto tempo, anche se in una veste completamente nuova.

