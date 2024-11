Il rapporto tra Mario Balotelli e Patrick Vieira è stato segnato da alti e bassi, un mix di talento inespresso e divergenze caratteriali che hanno lasciato il segno nelle loro esperienze condivise, sia al Manchester City che al Nizza. La prima volta che Vieira e Balotelli si sono trovati nello stesso spogliatoio è stata al Manchester City nella stagione 2010/11. Vieira, nelle fasi finali della sua carriera, era un leader esperto, mentre Balotelli era un giovane attaccante pieno di talento ma anche di imprevedibilità. Sebbene non ci siano stati episodi particolarmente problematici in quel periodo, Vieira ha avuto modo di osservare da vicino il carattere complesso del giovane Mario, noto per le sue bravate fuori dal campo e per un atteggiamento poco disciplinato.

Il rapporto si è intensificato quando Vieira ha assunto il ruolo di allenatore del Nizza nel 2018, trovandosi a gestire Balotelli in una fase cruciale della sua carriera. Mario era reduce da due stagioni eccellenti con il Nizza, in cui aveva segnato 15 e 18 gol in Ligue 1, ma la sua forma e il suo atteggiamento cominciavano a calare. Vieira, desideroso di costruire una squadra disciplinata e compatta, ha presto trovato difficoltà a lavorare con un giocatore come Balotelli. La tensione raggiunse il culmine durante una partita contro il Guingamp, quando Vieira decise di sostituire Balotelli, provocando una reazione furiosa da parte dell’attaccante. In una successiva intervista al Daily Mail, Vieira spiegò il suo punto di vista: “La sua mentalità non si addice a uno sport collettivo come il calcio. Volevo costruire una filosofia basata sulla compattezza e sull’etica del lavoro. Con Mario, tutto questo è stato davvero complicato. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”.

Qualche mese fa, la risposta di Balotelli: "Non avrei mai lasciato il Nizza, dove stavo bene, se non avessi avuto problemi con Vieira e il suo modo di giocare". Si ritroveranno insieme per una nuova missione: rilanciare il Genoa.